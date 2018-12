Steam: trapela online la data di inizio degli attesissimi Saldi Invernali

Con l'approssimarsi delle prossime vacanze natalizie, le voci di corridoio riguardanti la data di inizio degli attesissimi Saldi Invernali di Steam si fanno sempre più insistenti come conferma l'interesse suscitato online dall'ultimo, importante rumor proveniente dalla rete.

Stando infatti all'insider conosciuto su Twitter con il nome di SkrSkrGVNG, i vertici di Valve avrebbero già comunicato alle case di sviluppo le tempistiche legate all'apertura e alla chiusura dei saldi di fine anno del più importante negozio videoludico su PC.

In maniera del tutto analoga alle fughe di notizie avvenute in passato con le date di inizio dei saldi estivi, autunnali e di Halloween (poi rivelatesi veritiere), le nuove informazioni sull'apertura dei saldi invernali sarebbero trapelate dalle pagine del forum di Steam riservato ai soli sviluppatori.

In base a quanto "scoperto" da SkrSkrGVNG, quest'anno l'evento Winter Sale di Steam dovrebbe cominciare giovedì 20 dicembre alle ore 17:55 italiane per poi concludersi esattamente due settimane più tardi, ossia giovedì 3 gennaio alle ore 18:00. A prescindere dalla veridicità o meno di questi rumor, nel corso dei prossimi Saldi Invernali di Steam previsti entro la fine dell'anno avremo modo di fruire di forti sconti su un'infinità di giochi PC, dai kolossal tripla A alle produzioni indipendenti più ispirate.

Nell'attesa di ricevere delle comunicazioni ufficiali da parte di Valve, ricordiamo a chi ci segue che sono state appena annunciate le Offerte di Natale dello Store Ubisoft, con tantissimi videogiochi e contenuti aggiuntivi in sconto per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.