Steam TV: sembra che Valve stia per lanciare la sua piattaforma di streaming

Valve ha dichiarato più volte negli ultimi mesi di essere tornata a concentrare i propri sforzi sulla produzione di nuovi giochi, ma a quanto pare la compagnia di Gabe Newell stia lavorando in parallelo sul lancio di una sua personale piattaforma di streaming dedicata al gaming su PC.

Come segnalato da un report di Venture Beat e da Pavel Djundik, creatore di SteamDB, Valve ha registrato il dominio "Steam TV", il che sembrerebbe suggerire proprio che la compagnia sia in procinto di lanciare una piattaforma di streaming. Il tempismo non sembrerebbe essere casuale, dal momento che ci avviciniamo sempre più all'inizio del The International, l'annuale torneo dedicato a Dota 2 che coinvolge giocatori da tutto il mondo e che catalizza l'attenzione di centinaia di migliaia di spettatori.

Al momento, non è chiaro quale sarà esattamente il posto che Steam TV andrà a ricoprire nel settore dello streaming, già popolato da YouTube, Twitch e Mixer. I dettagli sono per ora molto scarsi, ma è possibile che riceveremo degli aggiornamenti in concomitanza con il lancio del torneo The International. Non ci resta che rimanere in attesa, vi consigliamo di continuare a seguire le nostre pagine per non perdervi le prossime novità su Steam TV.