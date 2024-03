Steam, anche Ubisoft dà il via ai saldi di primavera: sconti imperdibili su tutti i brand!

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un'ondata di offerte imperdibili sul client di Valve: Steam ha dato il via ai saldi primaverili con tanti giochi PC in offerta. La selezione di prodotti è ricca di nomi di altissimo spessore, tra cui figurano quelli di una software house in particolare: Ubisoft. Tutte le sue IP sono in sconto su Steam.

Oltre alla valanga di sconti giunti su Steam con i saldi di primavera su giochi come Baldur's Gate 3 e FF7 Remake, hanno preso piede anche gli spring sales di Ubisoft su Steam: tra questi notiamo la presenza del Bundle di Assassin's Creed, Far Cry e molto altro. Volete saperne di più? Allora ecco l'elenco degli affari del momento:

Anno 1800 - da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

Assassin's Creed Valhalla - da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

Rainbow Six Siege passa da 19,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Assassin's Creed Odyssey passa da 59,99 euro a 11,99 euro. L'offerta è pari all'80% del prezzo di listino;

Far Cry 6 - da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

Assassin's Creed Franchise Bundle passa da 434,86 euro a 95,04 euro, con uno sconto del 78%;

Far Cry Franchise Bundle è in offerta da 299,91 euro a 59,54 euro, con un'offerta pari all'80%;

Riinbox Six Franchise Bundle - da 89,94 euro a 19,30 euro; sconto del 79%;

Anno Franchise Bundle va in sconto da 154,96 euro a 33,26 euro, con un'offerta del 79%;

Rayman Franchise Bundle - da 34,97 euro a 7,40 euro; sconto del 79%.

C'è una vasta gamma di titolo in sconto tra cui poter scegliere. Siete pronti ad una nuova avventura? In allegato alla notizia trovate l'elenco completo delle offerte targate Ubisoft; ce n'è per tutti i gusti!