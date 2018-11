Steam: un'immagine mostra il possibile cambio di design dello store Valve

Ormai da svariati anni, Steam è la piattaforma dedicata al gaming su PC più in voga fra i giocatori. Ora, lo store di Valve potrebbe essere sul punto di ricevere una svecchiata grafica, come suggerisce un'immagine diffusa online da Pavel Djundik, creatore del portali Steam Status e Steam Database.

Stando a quanto viene riportato da Djundik, lo screenshot che trovate in calce alla notizia è stato estrapolato da una presentazione tenuta da Valve durante lo scorso mese di gennaio. Ciò che possiamo osservare potrebbe essere quindi un work in progress di ciò che avremo a lavori ultimati, ma non è nemmeno da escludere che Valve abbia cambiato direzione nel corso degli ultimi mesi. La compagnia, in ogni caso, è al lavoro sul re-design di Steam "da ormai anni", e molti utenti, speranzosi nell'arrivo di un'interfaccia più intuitiva e gradevole, stanno aspettando che il rinnovamento grafico si concretizzi al più presto.

Su ogni pagina dedicata ai singoli giochi (in questo caso vediamo quella di Rainbow Six: Siege) verranno disposti diversi contenuti, tra cui screenshot, artwork, aggiornamenti, news, nonché livestream e altre attività legati alla nostra lista di amici.

Al momento Valve non si è ancora espressa in via ufficiale su quando il design di Steam verrà finalmente riammodernato. Non ci resta che attendere eventuali novità da parte della compagnia di Gabe Newell.