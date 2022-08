Steam: il nuovo update introduce il supporto ai Joy-Con di Nintendo Switch

Valve continua a lavorare incessantemente per ampliare il numero di servizi e funzionalità di Steam, e con l'ultimo aggiornamento del client disponibile in fase Beta è ora attivo il supporto ai Joy-Con di Nintendo Switch.

Con il nuovo aggiornamento, dunque, i giocatori che dovessero prediligire i peculiari controller ideati da Nintendo per la sua console ibrida saranno liberi di utilizzarli per giocare su PC. I Joy-Con sono supportati in entrambe le sue configurazioni da Steam, il che vuol dire che potrete usufruirne sia separatamente come mini gamepad che uniti come un unico controller, per una soluzione più tradizionale. Potrebbe quindi trattarsi di un'opzione da tenere in considerazione per chi dovesse già avere in casa una console Switch e fosse abituato all'ergnonomia del suo controller.

Con l'aggiornamento odierno, Steam supporta la maggior parte delle opzioni dei controller Nintendo, con la compatibilità del pad Pro che è stata introdotta sin dal 2018. Inoltre, il mese scorso è stato introdotto su Steam il supporto per la gamma sempre più ampia di controller classici Switch Online di Nintendo, tra cui sono inclusi quelli NES, SNES, N64 e Mega Drive. Proprio riguardo a questi ultimi, Valve ha precisato che è stato ulteriormente migliorata la compatibilità con il nuovo update di Steam disponibile in beta.