Steam: gli utenti attivi ogni mese superano PlayStation Network e Xbox LIVE

Quanti sono i giocatori attivi ogni mese su Steam? 120.4 milioni che garantiscono un totale di 31.3 miliardi di ore di gioco. Numeri interessanti... ma come se la cavano in questo senso PlayStation e Xbox?

Come molti di voi sapranno, l'anno appena trascorso è stato ricco di sfide a causa della pandemia globale che ha messo a soqquadro le vite di tanti. Steam stava già assistendo a una crescita significativa nel 2020 prima del lockdown per via del COVID-19. Quando le persone hanno iniziato a rimanere a casa il tempo di gioco dei videogiochi è aumentato, aumentando notevolmente il numero di clienti che acquistavano e giocavano e, si spera, portando un po' di gioia per controbilanciare parte della follia che il 2020 è stato. Ciò ha portato a nuovi massimi per gli utenti attivi mensili (120,4 milioni), gli utenti attivi giornalieri (62,6 milioni), i picchi di utenti simultanei (24,8 milioni), i nuovi acquirenti (2,6 milioni al mese), le ore di gioco (31,3 miliardi) e il numero di giochi acquistati (21,4% di aumento rispetto al 2019).

Stando ai dati riportati da VG247, il PlayStation Network può contare su 102 milioni di utenti attivi su base mensile mentre Xbox LIVE ha 90 milioni di giocatori attivi ogni mese, numeri quindi inferiori rispetto a quelli registrati da Steam. C'è da dire che i numeri del PSN e della piattaforma Xbox potrebbero non essere aggiornatissimi in quanto gli ultimi dati ufficiali risalgono alla scorsa estate, la situazione potrebbe dunque essere cambiata, in meglio o in peggio.