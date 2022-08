Steam: gli utenti chiedono maggior controllo sui giochi per adulti

In questi giorni, su Reddit sta ottenendo grande risalto una discussione sui giochi per adulti presenti nel catalogo di Steam, che a quanto pare non sono oggetto di controlli specifici da parte di Valve.

Ad innescare il dibattito è stato un utente al quale, mentre bazzicava su Steam, è stato suggerito un gioco pornografico, nonostante non avesse mai mostrato interesse per questa tipologia di contenuti in passato. Quando ha cliccato sull'anteprima, si è trovato direttamente dinanzi alla pagina del prodotto, senza dover passare per un controllo dell'età. Insospettito dalla cosa, si è recato per curiosità anche sulla pagina di DOOM Eternal, dove ha invece dovuto indicare la sua età prima di entrare - com'è giusto che sia, dal momento che lo sparatutto di id Software è indirizzato ad un pubblico maturo a causa della sua violenza.

Dopo il suo intervento - che nel frattempo ha guadagnato 1.400 upvote, ottenendo grande visibilità nel subreddit di Steam - si sono uniti al dibattito anche molte altre persone. L'utente gudytupu ha fatto notare che il sistema di verifica dell'età deve essere implementato dal publisher, dunque nel caso di DOOM Eternal è stato diligentemente fatto da Bethesda. Gli autori del gioco per adulti, invece, non si sono preoccupati della faccenda, e a quanto pare Valve non ha controllato. Pare che il sistema della piattaforma preveda in automatico solo un controllo sulla presenza dei virus, non dei contenuti.

La discussione va ancora avanti e la maggior parte dei partecipanti sono d'accordo sulla necessità di controlli più stringenti sia all'ingresso delle pagine (anche più specifici rispetto ad un semplice controllo dell'età, che tra l'altro può essere facilmente falsificato) e sia nei suggerimenti (sono molti ad aver ricevuto consigli di questo tipo dalla piattaforma, nonostante il loro disinteresse nei confronti dei contenuti per adulti).