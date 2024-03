Steam, una valanga di sconti con i saldi di primavera: da Baldur's Gate 3 a FF7 Remake

La giornata di ieri è stata davvero importante per i giocatori del client Valve, complice l'arrivo su Steam dei saldi primaverili pronti a regalare molte sorprese agli utenti di tutto il mondo. C'è una vasta gamma di avventure videoludiche da poter recuperare ad un prezzo scontato, ma quali sono i titoli che non bisogna lasciarsi sfuggire?

È tempo di recuperare le più grandi esperienze AAA spendendo poco: tra gli sconti di primavera troviamo Baldur's Gate 3, Sekiro, CoD Modern Warfare 3, Final Fantasy 7 Remake Intergrade e chi più ne ha più ne metta. Dopo aver visto i nuovi sconti dedicati ai classici EA su Steam, ecco quali sono le offerte del momento:

Baldur's Gate 3 - da 59,99 euro a 53,99 euro, con uno sconto del 10%;

- da 59,99 euro a 53,99 euro, con uno sconto del 10%; Cyberunk 2077 passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Red Dead Redemption 2 è ora acquistabile a 19,79 euro. Il prezzo di listino (59,99 euro) ha subito una riduzione momentanea del 67%;

EA Sports FC 24 passa da 69,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Final Fantasy 7 Remake Intergrade - da 79,99 euro a 39,99 euro. Lo sconto applicato è pari al 50%;

- da 79,99 euro a 39,99 euro. Lo sconto applicato è pari al 50%; Sekiro Shadows Die Twice passa da 29,99 euro a 25,49 euro, con uno sconto del 15%;

passa da 29,99 euro a 25,49 euro, con uno sconto del 15%; Forza Horizon 5 passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Sea of Thieves 2024 Edition. Il titolo è ora acquistabile a soli 19,99 euro, a fronte del prezzo iniziale di 39,99 euro (riduzione pari al 50%);

Hogwarts Lgeacy - da 59,99 euro a 29,99 euro; riduzione del 50%;

Persona 5 Royal passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Call of Duty Modern Warfare 3 passa da 69,99 euro a 45,49 euro, con uno sconto del 35%.

Termina qui il meglio della selezione di giochi in offerta su Steam con i saldi di primavera. In allegato alla notizia trovate il link di rimando a tutte le promozioni messe a punto da Valve per far risparmiare sui titoli più in voga.