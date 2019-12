Steam: Valve annuncia le classifiche dei titoli più scaricati e giocati del 2019

Occupatisi di lanciare i Saldi Invernali 2019 di Steam, i vertici di Valve chiudono il 2019 presentando la doppia classifica con i titoli più scaricati e più giocati dall'utenza di Steam nel corso dell'anno che sta per concludersi.

Come di consueto, i curatori di Steam non rivelano dettagli specifici sui ricavi dei singoli giochi ma si limitano a stilare la classifica indicando i giochi più venduti in specifiche "categorie" che comprendono il Platino (dalla prima alla dodicesima posizione), l'Oro (dal numero 13 al 24), l'Argento (dal 25 al 40) e infine il Bronzo (dal 41 fino alla centesima posizione).

Qui di seguito trovate perciò i videogiochi che rientrano (rigorosamente in ordine casuale) nella lista Platino dei titoli più venduti nel 2019 (o, nel caso dei free-to-play, quelli con i più alti ricavi) sulla piattaforma digitale di Valve:

The Elder Scrolls Online

Warframe

Destiny 2

Monster Hunter World

Counter-Strike Global Offensive

DOTA 2

Total War Three Kingdoms

Civilization 6

GTA 5

Rainbow Six Siege

Sekiro Shadows Die Twice

PlayerUnknown's Battlegrounds

La lista dei titoli più giocati del 2019 su Steam rispecchia quasi alla perfezione quella dei più venduti, eccezion fatta per l'assenza di MHW, TESO e CIV6: al loro posto, troviamo infatti Path of Exile, DOTA Underlords e, soprattutto, Halo The Master Chief Collection, nonostante la presenza sul catalogo PC di Xbox Game Pass assieme ad Halo Reach. In calce alla notizia trovate il link da cui potete scorrere la classifica completa dei 100 videogiochi più venduti su Steam nel 2019.