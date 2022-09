Steam: Valve annuncia le date dei saldi di autunno, inverno ed anche primavera

Valve ha annunciato le date in cui si terranno i prossimi sconti su Steam, ed ha anche svelato alcune novità che andranno a cambiare la solita programmazione della sua piattaforma.

A partire dal 2023, la società sostituirà i saldi del capodanno lunare, in corso dal 2016, con i saldi primaverili annuali, che si terranno per la prima volta a marzo del prossimo anno. I periodi dei saldi di fine 2022 e inizio 2023 vanno quindi così a delinearsi:

Saldi d'Autunno : dal 22 al 29 novembre 2022

: dal 22 al 29 novembre 2022 Saldi d'Inverno : dal 22 dicembre al 5 gennaio 2023

: dal 22 dicembre al 5 gennaio 2023 Saldi di Primavera: dal 16 al 23 marzo 2023

"L'aggiunta dei saldi di primavera è stata una richiesta popolare della nostra comunità di sviluppatori ed editori", ha dichiarato Valve riguardo al cambiamento apportato. "Ci consentirà di creare più spazio tra le nostre quattro principali vendite stagionali e offrire più opportunità durante tutto l'anno agli sviluppatori di espandere ed mettere in pratica il loro programma di sconti".

Per quanto riguarda il motivo per cui la compagnia di Gabe Newell abbia rinunciato alle offerte del capodanno lunare, che in genere venivano proposte alla fine di gennaio o all'inizio di febbraio, Valve ha affermato di aver ricevuto feedback sul fatto che la vendita fosse troppo vicina al "periodo di saldi delle vacanze di dicembre". Detto questo, Valve si aspetta che alcuni editori continueranno a scontare i loro giochi durante il capodanno lunare in futuro.

Vi ricordiamo che il nuovo Steam Next Fest si terrà a partire dal 3 ottobre, occasione nella quale sarà possibile provare le demo di centinaia di giochi.