Steam: Valve lancerà un PC ibrido simile a Switch entro quest'anno, secondo un report

Nei giorni scorsi hanno fatto molto discutere le parole di Gabe Newell, il leader di Valve che ha lasciato sottilmente intendere come Valve fosse sul punto di tornare ad affacciarsi sul mondo delle console dopo il lancio fallimentare delle Steam Machine.

In seguito alle criptiche parole di Gaben, nelle scorse ore sono emerse online delle informazioni riguardanti lo SteamPal, ovvero quello che si crede essere un controller da gaming prodotto da Valve, non ancora svelato al pubblico. Stando ad un report di Ars Technica, dietro questi avvistamenti si nasconde qualcosa di molto più grosso.

A quanto pare, Valve starebbe producendo in gran segreto da alcuni anni un PC dalla natura ibrida, simile nel concept a Nintendo Switch e in dirittura d'arrivo entro la fine di quest'anno (problemi di produzione permettendo). La piattaforma si basa su OS Linux, ed è realizzata per far girare "un gran numero di giochi per Steam". La compagnia di Half-Life ha disseminato indizi sin dallo scorso settembre, quando negli aggiornamenti del client di Steam sono state avvistate linee di codice che riportavano la dicitura "Neptune Optimized Games". Neptune è il nome in codice con cui è stato conosciuto internamente il progetto prima dell'apparizione più recente della nomenclatura "SteamPal".

Stando al report, il prototipo di SteamPal presenta una scocca più estesa rispetto a Switch. Di certo Valve non sta certo pensando di inserire un'intera tastiera QWERTY, ma i suoi ingegneri hanno fatto spazio per dei tasti standard da gamepad, un touchscreen, dei grilletti, ed un paio di analogici, oltre ad almeno un piccolo touchpad aggiuntivo (più piccolo rispetto a quelli presenti sullo Steam Controller). Interessante è infine la possibilità di collegare la piattaforma ad un monitor (e molto probabilmente anche un TV) tramite una porta USB Type-C.

Al momento nulla di quanto riportato può essere confermato ufficialmente, ma gli indizi iniziano ad accumularsi: che Valve sia davvero pronta a lanciare il suo PC all-in-one entro la fine di quest'anno?