Steam, Valve smentisce i rumor: le vecchie build dei giochi si potranno scaricare

Nel corso delle ultime ore è arrivata la smentita da parte di Valve su alcuni rumor che volevano la rimozione di una specifica funzionalità di Steam e che hanno messo in allerta molti utenti.

Per chi se lo fosse perso, qualche giorno fa sono state diffuse alcune voci di corridoio riguardanti il probabile arrivo di un aggiornamento Steam in grado di bloccare il download delle vecchie build dei giochi. Questa funzionalità è molto apprezzata dagli utenti, soprattutto per quei giochi i cui update introducono nuove problematiche che rendono impossibile giocare: ricorrendo al download delle vecchie build si torna ad una versione precedente del gioco senza problemi e si può tornare a giocare in attesa di un fix.

Sappiate però che Valve ha smentito categoricamente i rumor, confermando come tale feature continuerà a restare attiva sul client. I recenti cambiamenti, i quali hanno scatenato i dataminer, riguardano invece alcune modifiche al sistema di gestione delle build, poiché in alcuni casi tale meccanismo viene sfruttato per accedere a contenuti di cui non si possiede una licenza e talvolta permettono di giocare versioni del gioco che non dovrebbero essere accessibili per questioni di copyright.

