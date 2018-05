Valve ha chiesto la rimozione dei contenuti sessuali da alcuni giochi di Steam

Valve pare intenzionata ad eliminare i contenuti di natura sessuale presenti nei titoli ospitati dalla sua piattaforma proprietaria, Steam. Ben tre differenti team di sviluppo affermano di aver ricevuto un vero e proprio aut aut da parte della compagnia di Gabe Newell.

Agli sviluppatori Lupiesoft, HunieDev e Tentacle Games è stato chiesto di rimuovere tutti i contenuti di natura sessuale dai loro giochi. Si tratta di titoli di vario genere, ma tutti accomunati dallo stile anime dei disegni e dalla presenza di contenuti espliciti. Se non lo fanno, verranno rimossi da Steam.

Ai team di sviluppo, come prevedibile, la cosa non sembra essere andata giù. Lupiesoft, responsabile della visual novel Mutiny!, è stato contattato da Valve a causa di diverse segnalazioni relative alla presenza di materiale pornografico. Lupiesoft ha dichiarato che i suoi giochi sono effettivamente "sexy", ma non offrono in alcun modo contenuti di quel tipo. Simili motivazioni sono state utilizzate anche negli avvertimenti a HunieDey, creatore del puzzle game/dating sim HuniePop, e Tentacle Games, responsabile di Tropical Liquor, una sorta di puzzle game. La questione riguardante quest'ultimo è in realtà stata portata alla luce da un altro team, Neko Works, poiché il suo capo illustratore ha lavorato anche a Tropical Liquor.

La questione è piuttosto controversa poiché le norme di Steam riguardanti i contenuti sugli adulti sono in alcuni casi piuttosto fumose e confusionarie. I giochi degli sviluppatori sopramenzionati sono a rischio rimozione, ma ce ne sono tanti altri di natura simile che non hanno ricevuto alcun avvertimento. Sarà interessante seguire gli sviluppi della faccenda: nel frattempo, PC Gamer ha contattato Valve alla ricerca di chiarimenti, ma non è ancora arrivata risposta.