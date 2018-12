Steam: Valve sta pensando di implementare il cross-play con Xbox One?

Stando ad un'informazione scovata nel codice dell'ultimo aggiornamento Beta di Steam, Valve potrebbe essere al lavoro per implementare nel client il supporto al cross-play con Xbox One.

Tra i file Open Source della sezione Multiplayer Matchmaking è stata trovata la stringa "xbox_pairwise_id", che potrebbe appunto fare riferimento al cross-play con la console di Microsoft. Su Steam sono già presenti dei giochi che offrono questa funzionalità, come ad esempio Killer Instinct e Rise of Nations. Questi ultimi, tuttavia, utilizzano soluzioni proprietarie sviluppate appositamente. L'inclusione di API per il cross-play direttamente in Steam, invece, renderebbe l'implementazione decisamente più agevole per tutti gli sviluppatori interessati alla funzionalità per i propri titoli.

Ci teniamo a precisare che si tratta di semplici supposizioni basate su un frammento di codice, e che al momento nulla è ancora stato confermato da Valve. In ogni caso, la possibilità non appare poi così remota, considerata la recente mossa di Epic Games, che ha deciso di rendere la propria infrastruttura per il cross-play gratuita per tutti gli sviluppatori. Che Valve abbia deciso di seguirla a ruota?