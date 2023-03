Steam, nuova versione del client: quali novità introduce?

Mentre si pensa a festeggiare l'entrata della nuova stagione primaverile con l'approdo dei grandi sconti con i saldi di primavera di Steam per i giochi PC e Steam Deck, la piattaforma di Valve continua a rilasciare nuovi interessanti aggiornamenti per i propri utenti Steam: lo scorso 16 marzo è infatti arrivata una serie di novità.

La nota piattaforma popolata dalla maggior parte dei videogiocatori PC ha infatti introdotto numerose migliorie e cambiamenti al client attraverso l'ultimo aggiornamento di Steam, rilasciato da pochi giorni e reso automaticamente disponibile per tutti gli iscritti. Ma cos'è stato aggiunto grazie all'ultima versione del servizio offerto da Valve? Qui di seguito vi riportiamo le informazioni pubblicate in via ufficiale da Steam:

Correzione del successo/fallimento della beta del gioco e della tendina che non si aggiorna quando si sceglie di entrare in un ramo beta protetto da password.

Corretta la modalità Big Picture, la quale non si apriva con il lancio di Steam all'avvio quando è configurato come modalità predefinita.

Corretta una regressione in ISteamHTTP che parlava con server con estensioni TLS ALPN ma senza supporto HTTP/2

Risolto un problema con le configurazioni dei controller di gioco non proprietari di Steam, in quanto non venivano caricate correttamente.

Corretto un problema per cui cambiando gioco nel configuratore del controller si potevano visualizzare i dati del gioco precedente dopo aver effettuato una modifica.

Aggiunta una nuova funzione che consente agli utenti di Steam di copiare i file di installazione e di aggiornamento dei giochi Steam esistenti da un PC a un altro su una rete locale, senza dover scaricare e installare da un server di contenuti Steam su Internet. Ciò riduce il traffico internet e può accelerare le installazioni o gli aggiornamenti.

Con l'ultimo aggiornamento, gli utenti di Steam possono decidere a chi inviare i file: solo a se stessi, solo agli amici o a tutti. L'impostazione predefinita è solo per se stessi.

Ulteriori informazioni su questa nuova funzione sono disponibili qui

Introdotta un'interfaccia utente che sostituisce la sezione "Novità" della Libreria quando i giochi acquistati in anticipo sono disponibili per il pre-caricamento o l'installazione e il gioco.

Aggiunta un'interfaccia utente all'avvio per la selezione dell'account

Aggiunta un'opzione "Esci" al menu principale che rimuove le credenziali per l'account registrato dal computer.

Corretto un arresto anomalo quando il sistema operativo comunica a Steam di spegnersi.

Migliorate le prestazioni dei giochi quando si utilizzano le API di Steam Workshop

Aggiornata la pagina dei giochi del profilo con un nuovo stile e prestazioni migliorate

Corretto l'arresto anomalo per alcuni usi di %command% nelle opzioni di avvio delle scorciatoie

Corretti gli apici che circondano gli exe e i percorsi delle scorciatoie

Corretta la visualizzazione della finestra di dialogo "Cartella della libreria di Steam" nelle impostazioni dei download

Corretto che le copertine delle colonne sonore, l'artista e le informazioni sui brani non appaiono nella sezione Contenuti aggiuntivi dei dettagli dell'applicazione

Corrette alcune azioni che avrebbero dovuto aprire applicazioni esterne, come un URL nel browser predefinito, e che invece non facevano nulla.

Corretto un altro problema che bloccava il download degli shader precached

Migliorate le prestazioni della modalità Big Picture con le GPU Nvidia

Corretto il problema per cui la vecchia tastiera su schermo di BPM appariva contemporaneamente alla nuova tastiera virtuale di BPM

Corretto il problema per cui l'utente non poteva rientrare in un sottomenu contestuale dopo averne fatto marcia indietro

Corretto il problema per cui i messaggi di chat in arrivo non venivano recapitati correttamente durante il gioco.

Riduzione del lampeggiamento in background durante lo scorrimento dei giochi nella schermata iniziale

Gli inviti a giocare nel menu di accesso rapido ora aprono di default un menu contestuale per accettare l'invito, anziché passare alla scheda della chat e dover premere "Accetta".

Aggiunta la possibilità di recuperare le informazioni di sistema di Steam Runtime per i dispositivi Linux.

Migliorata la reattività dell'interfaccia utente quando ci si ricollega a Steam.

Corretta la comparsa di un'interfaccia utente confusa che poteva verificarsi per uno o due secondi all'avvio di Steam.

Rimossa l'area non cliccabile in fondo alla libreria

Corretta la possibilità di rinominare le raccolte, che veniva invece interpretata come una navigazione nella griglia delle app

Aggiunto "Disattiva collegamento a Steam" al menu di accensione di Big Picture

Arresto anomalo corretto durante la chat vocale

Arresto anomalo corretto durante l'autorizzazione di un acquisto di microtransazioni nell'overlay

Corretto il pulsante Gioca che ruba l'attenzione quando viene avviato un gioco

Corretto il problema di "Trova giochi da giocare con gli amici" che non funziona in modalità Big Picture

Limitazione della larghezza delle impostazioni, della chat e di altre visualizzazioni non basate su griglia quando si utilizzano monitor più grandi

Corretto il fatto che lo schermo rimanesse sfocato dopo la chiusura di un post "Novità".

Corretto un problema per cui la finestra di gioco non veniva focalizzata correttamente dopo l'avvio su Windows 10 o 11.

Corretto un problema per cui Steam non si focalizzava correttamente dopo l'uscita da un gioco.

Corretto il disallineamento del throbber di caricamento dopo l'accesso.

Corretto il problema della ricerca universale che non applicava le preferenze di filtraggio dei contenuti maturi.

Aggiunto il supporto per il controller Sony DualSense Edge, compreso il supporto per la rimappatura dei pulsanti posteriori.

Aggiunto un throbber di caricamento quando si attende l'aggiornamento di Steam Cloud.

Migliorata la latenza dell'interrogazione dell'officina nel Browser di configurazione e risolti i problemi di apertura delle configurazioni o di apertura della scheda sbagliata a causa della mancata ricezione dei risultati.

Aggiunto un throbber di caricamento che viene visualizzato durante l'interrogazione dell'officina nel Browser di Configurazione

Risolte le impostazioni del bordo PS5 che trapelano nel controller PS5

Corretto il giroscopio touch mobile dell'app Steam Link che non funzionava

Corretto l'arresto anomalo all'uscita dalla visualizzazione della zona morta

Corretto il problema della visualizzazione degli input fisici che guarda solo al primo controller collegato

Corretto il rumble per i controller Nintendo Joy-Con

Aggiunto il supporto per i controller Razer Wolverine V2

Aggiunta la possibilità di reimpostare la mappatura degli input del dispositivo nella nuova Big Picture

Aggiunta la possibilità di installare e disinstallare il driver Windows Xbox Enhanced Features alle impostazioni del controller di New Big Picture.

Aggiornato il driver Windows Xbox Enhanced Features con le seguenti modifiche:

Aggiunto il supporto per i controller Xbox Series X collegati tramite l'adattatore wireless Xbox.

Corretto il ritardo nel rilevamento dei controller USB collegati a caldo, che a volte causava la duplicazione dei controller in Steam.

Corretta l'interferenza con Victrix Control Hub dopo che il driver è stato disinstallato

Corretto l'input del controller Logitech F310 su macOS e Linux

Aggiunta la mappatura per il controller wireless DualSense Edge su Linux (si noti che il supporto delle funzioni avanzate richiede che Steam sia in grado di accedere ai dispositivi /dev/hidraw*).

Corretta l'inversione involontaria dell'asse di rotazione del giroscopio su Steam Deck

Aggiunte alcune ottimizzazioni sull'interazione degli effetti di attivazione adattiva di DualSense con lo stack Bluetooth.

Steam Deck

Spostate le opzioni HDR avanzate nelle Impostazioni sviluppatore

I giochi in streaming sono ora inclusi nel filtro dei giochi "Pronti per la riproduzione", anche se l'azione predefinita è ancora quella di installarli localmente.

Corretto un bug che impediva ad alcune app demo che memorizzano i file sotto l'ID app del gioco completo di caricare su Steam Cloud dai dispositivi Steam Deck.

Smesso di richiedere agli utenti di registrarsi per le ricompense di Steam Deck se hanno scelto l'opzione "Ignora per sempre".

Risolti alcuni problemi di trasparenza con lo sfondo dell'overlay di gioco.

Le novità introdotte negli ultimi giorni sono davvero tante, il che permetterà di migliorare l'esperienza degli utenti PC e Steam Deck. Intanto, però, si continua a pensare ai saldi di primavera e alla possibilità di riscattare gratuitamente Tiny Tina assalto ala rocca del drago su Steam.