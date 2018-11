Steam: al via i saldi autunnali, in sconto anche lo Steam Controller

Valve ha ufficialmente dato il via agli attesi saldi autunnali di Steam. Alla fine, i rumor che davano il 21 novembre come data di lancio delle nuove promozioni si è rivelato fondato, e presumiamo che lo stesso leak abbia predetto correttamente anche le tempistiche con cui saranno lanciate le offerte invernali.

Come di consueto, i giocatori PC possono sbizzarrirsi alla ricerca di nuovi giochi da aggiungere alla propria libreria. Fra i titoli più importanti attualmente in sconto, citiamo i vari capitoli di Fallout (escluso il recente Fallout 76), NieR: Automata (ora a 29,99€), NBA 2K19 (24,99€), Life is Strange 2 Episodio 1 (3,99€), Dead Cells (19,99€), Grand Theft Auto V (19,79€), Assassin's Creed Odyssey (40,19€), No Man's Sky (27,49€), Monster Hunter: World (35,59€), The Witcher 3: Game of the Year Edition (19,99€), Shadow of the Tomb Raider (29,99€), e tanti altri ancora. I giochi in saldo sono più di mille, potete consultare l'elenco completo seguendo questo collegamento.

Fra le tante offerte, vi segnaliamo inoltre che lo Steam Controller, il pad pensato appositamente per il gaming su Steam, è stato messo in sconto da Valve, ed è ora acquistabile al prezzo di 38,49 euro. Le offerte rimarranno valide fino al 27 novembre. Cosa ne pensate di questi sconti? Vi farete un regalo in vista delle festività natalizie?