Steam: al via i Saldi invernali e le votazioni per gli Awards 2017

I saldi invernali disono ora disponibili per tutti gli utenti della piattaforma, con tantissimi sconti su una vasta gamma di giochi. Al via anche le votazioni per assegnare gli

Visitando l'home page di Steam, è possibile notare una serie di sconti interessanti come Rainbow Six Siege a 8,99 euro, Prey a 19,99 euro, Tekken 7 a 24,99 euro e Grand Theft Auto V a 23,99 euro. Naturalmente, le offerte sono numerosissime e coinvolgono una vasta gamma di giochi, dalle grandi produzioni ai titoli indipendenti, passando per i giochi ad accesso anticipato.

Se avete offerte particolarmente interessanti da segnalare, fatelo pure sotto la notizia nel box riservato ai commenti. Per quanto riguarda gli Steam Awards 2017, invece, oggi è possibile votare per il "Choices Matter Award" (in nomination troviamo The Witcher 3, Divinity Original Sin 2, Life is Strange Before the Storm, The Walking Dead A New Frontier e Dishonored 2).