Steam: i videogiochi di Electronic Arts stanno per ritornare nello store?

Stando a quanto emerso dai rumor collegati agli ultimi aggiornamenti dell'interfaccia di Steam, i vertici di Electronic Arts sarebbero in procinto di riabbracciare Steam per riportare nel famoso store digitale di Valve i propri videogiochi.

A supporto di queste voci di corridoio, rimbalzate a più riprese attraverso i social e i forum videoludici come Reddit e ResetEra, troviamo infatti le porzioni di codice estrapolate dagli ultimi update del client di Steam che suggerirebbero l'imminente ritorno dei giochi EA nel catalogo del negozio di Valve.

Un'attenta analisi dei dataminer di Steam ha fatto emergere le copertine digitali di videogiochi come Mirror's Edge Catalyst, The Saboteur e Dragon Age 2. La sola presenza delle cover di giochi EA tra le pieghe più nascoste dell'interfaccia utente di Steam, secondo i dataminer, suggerirebbe la ritrovata alleanza tra il colosso di Redwood City e l'azienda di Gabe Newell in vista dell'imminente lancio di Google Stadia, aprendo magari la strada a una futura collaborazione che possa consentire ai vertici di EA di integrare Origin a Steam, e viceversa.

In attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Valve e di Electronic Arts, vi ricordiamo che un recente leak avrebbe rivelato la data di lancio dei Saldi di Halloween su Steam.