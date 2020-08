Steam vieta agli sviluppatori di promuovere le versioni non-Steam dei propri giochi

Nell'epoca in cui la concorrenza tra le varie piattaforme digitali su PC è diventata incredibilmente agguerrita, Valve ha effettuato un'importante modifica al regolamento per gli sviluppatori che darà loro minor margine di manovra.

D'ora in avanti, infatti, le software house non potranno più promuovere o menzionare all'interno della Comunità di Steam le versioni dei propri giochi reperibili su altre piattaforme. In altre parole, non avranno più modo d'informare i giocatori sulla presenza di un determinato titolo su altri negozi digitali come Epic Games Store o persino su dispositivi differenti, come le console.

Nel regolamento ufficiale diretto agli sviluppatori ora si legge: "Nel gioco che distribuisci su Steam e nelle relative comunicazioni su Steam puoi promuovere solo la versione e la disponibilità del tuo titolo su Steam e non tramite altre piattaforme di distribuzione. Questa regola si applica sia alle versioni complete del tuo gioco che a eventuali patch dei contenuti che vanno a modificare la versione esistente". Con questa mossa, Valve ha reso di fatto la propria piattaforma digitale un po' più chiusa rispetto al passato, limitando le possibilità concesse agli sviluppatori.