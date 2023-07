Steam vieta i videogiochi creati con IA generative? Valve chiarisce

L'interesse suscitato nella community dal recente caso del videogioco vietato da Steam per l'utilizzo di IA generativa ha spinto Valve a chiarire il proprio punto di vista su questo argomento che, in ragione della crescita esponenziale dell'intelligenza artificiale, si fa sempre più centrale nel dibattito videoludico.

Intervenuto sulle pagine di GameSpot, un rappresentate dell'azienda statunitense fondata e diretta da Gabe Newell ha ritenuto opportuno precisare che "siamo impegnati a conoscere l'intelligenza artificiale, i modi in cui può essere impiegata nello sviluppo dei videogiochi e come tenerne conto nel nostro processo di revisione e autorizzazione dei giochi destinati ad approdare su Steam. La nostra priorità, come sempre, è quella di proporre su Steam il maggior numero possibile di videogiochi che ci vengono sottoposti, ma l'introduzione dell'IA a volte può rendere più difficile dimostrare che uno sviluppatore possiede i diritti sufficienti nell'utilizzo dei modelli di IA generative per creare risorse come immagini, testo e musica".

Per il rappresentante di Valve, c'è un aspetto che va tenuto in considerazione quando si discute di prodotti d'intrattenimento realizzati con l'ausilio delle IA generative ed è quello dappresentato "dall'incertezza legale relativa ai dati utilizzati per addestrare i modelli di IA. È responsabilità dello sviluppatore assicurarsi di possedere i diritti appropriati per distribuire il proprio gioco. In parole povere, il nostro processo di revisione riflette le attuali leggi e politiche sul coypright, non abbiamo introdotto ulteriori livelli di valutazione e non esprimiamo giudizi oltre quelli dettati dalla legge. Valve accoglie e incoraggia l'innovazione, e in questo settore la tecnologia AI è destinata a creare nuove ed entusiasmanti esperienze di gioco. Sebbene gli sviluppatori possano utilizzare queste tecnologie AI nel loro lavoro sfruttando le licenze commerciali appropriate, non possono violare i diritti d'autore esistenti".

