Steam, violati gli account di alcuni sviluppatori: malware diffusi tra i giocatori

Valve ha confermato ufficialmente che gli account di più sviluppatori su Steam sono stati vittime di un attacco hacker e sono stati poi utilizzati per diffondere malware tra i file di alcuni giochi. La situazione, comunque, sembra non essere degenerata.

Valve specifica infatti che i malware hanno interessato soltanto specifici titoli non particolarmente diffusi tra l'utenza: meno di 100 giocatori aveva quei prodotti installati sul proprio PC, pertanto l'attacco ha avuto una portata minore e non ha fatto grossi danni. Nonostante ciò, la compagnia si è mossa per evitare che una situazione simile possa riproporsi, magari con conseguenze più serie: dal prossimo 24 ottobre tutti gli sviluppatori dovranno superare un controllo di autenticazione a due fattori (che funzionerà attraverso un codice da ricevere via SMS, richiedendo dunque agli sviluppatori di registrare uno specifico numero di telefono per effettuare simili operazioni) prima di effettuare update alla versione base di un gioco già pubblicato su Steam.

Tra i giochi colpiti dai malware troviamo NanoWar Cell vs Virus: la conferma arriva dallo stesso autore, Benoit Freslon, che ha rivelato di essere rimasto a sua volta vittima di un malware che ha rubato i suoi dati d'accesso al proprio browser permettendo così agli hacker di agire indisturbati a tutti i servizi a cui era collegato in quel momento, Steam compreso. "Ho usato il mio profilo dev per pubblicare il gioco poco prima dell'attacco", spiega Freslon.

I provvedimenti di Valve dovrebbero impedire il ripetersi di simili situazioni in futuro. Tornando ai giochi, invece, New World è tornato ad essere il più venduto su Steam, superando la concorrenza di EA Sports FC 24.