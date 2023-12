Steam, voglia di Dragon Ball in attesa di Sparking Zero? L'intero franchise è in sconto!

Dragon Ball Sparking Zero apre la nuova era di Budokai Tenkaichi dopo il trailer salito sul palco dei The Game Awards, ma l'attesa sarà duratura. Come ingannare, allora, il tempo per tutti questi mesi? Tranquilli, ci pensa Steam: l'intero franchise di Dragon Ball è in sconto presso il client di Valve per tutti i giocatori.

La piattaforma di Steam ha dato vita a grandi offerte in vista dei TGA, ma dopo la loro conclusione si festeggia la presenza di Budokai Tenkaichi 4 (adesso Sparking Zero in via definitiva) con tanti sconti sulle avventure videoludiche di Goku ed i suoi amici: Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Ball Fighter Z ed altri titoli fanno parte dei nuovi sconti di Steam. Qui di seguito vi elenchiamo quali recuperare:

Dragon Ball Z Kakarot passa da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

Dragon Ball FighterZ passa da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Dragon Ball Xenoverse 2 passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Super Dragon Ball Heroes World Mission passa da 49,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 90%;

Dragon Ball Xenoverse passa da 39,99 euro a 4,79 euro, con uno sconto dell'88%;

Dragon Ball Z Kakarot Season pass va in sconto da 24,99 euro a 12,49 euro, con una riduzione di prezzo del 50%;

Dragon Ball Z Kakarot Trunks The Warrior of Hope passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Dragon Ball FighterZ Fighter Pass 2 passa da 24,99 euro a 12,49 euro, con uno sconto del 50%;

Dragon Ball FighterZ Fighter Pass va in sconto da 34,99 euro a 127,49 euro, con una riduzione di prezzo del 50%;

Dragon Ball Xenoverse 2 Super Pass va in sconto da 24,99 euro a 12,49 euro, con una riduzione di prezzo pari al 50%;

Dragon Ball Xenoverse 2 Extra Pass va in sconto da 24,99 euro a 12,49 euro, con una riduzione di prezzo pari al 50%.

C'è una grande fetta di avventure di Dragon Ball in promozione. Siete interessati a ciò che Steam ha pensato per tutti i videogiocatori che desiderano il ritorno di Goku in una veste ludica in linea con i precedenti capitoli della serie Budokai?