Steam, voglia di saldi imperdibili per Natale? Valve dà il via agli sconti Square Enix

Ogni giorno è sempre festa sul client di Valve, soprattutto se si considerano i recenti annunci legati al mondo Steam: i saldi non bastano mai e sono in arrivo tantissimi festival degli sconti. Però, è il momento di altre promozioni in vista di un Natale da passare all'insegna del gaming: Steam dà il via ai saldi sui migliori giochi Square Enix.

È il momento di scoprire quali titoli conviene recuperare in vista delle vacanze natalizie ormai alle porte: Final Fantasy VII Remake Intergrade, Octopath Traveler II, Strange of Paradise Final Fantasy Origin e Crisis Core Final Fantasy VII Reunion sono soltanto alcuni esempi di prodotti targati Square Enix attualmente al centro di una forte riduzione di prezzo. Tuttavia, Valve ha molto da offrire in tal senso; qual è il meglio delle offerte invernali di Square Enix su Steam?

Final Fantasy VII Remake Intergrade è ora disponibile a soli 39,99 euro, a fronte di un iniziale prezzo di 79,99 euro. Lo sconto applicato ammonta al 50%;

Octopath Traveler II passa da 59,99 euro a 41,99 euro. Lo sconto è pari al 30%;

Stranfe of Paradise Final Fantasy Origin passa da 39,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion passa da 49,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

Nier Replicant è ora disponibile a soli 23,99 euro, a fronte di un costo iniziale che ammonta a 59,99 euro. Lo sconto è pari al 60%;

Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai passa da 24,99 euro a 19,99 euro. Lo sconto ammonta al 33%;

PowerWash Simulator passa da 24,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 20%;

Forspoken passa da 79,99 euro a 31,99 euro. Lo sconto attualmente disponibile è pari al 60% del prezzo di listino;

Final Fantasy VII passa da 12,99 euro a 5,19 euro, con uno sconto del 60%;

Final Fantasy III 3D Remake passa da 12,99 euro a 5,19 euro, con uno sconto del 60%.

Le offerte non terminano di certo qui: tra la saga di Final Fantasy,quella di Dragon Quest e Mana, le pagine dei saldi Square Enix su Steam sono piene di titoli imperdibili. Questi sconti saranno disponibili fino al 4 gennaio 2024, perciò affrettatevi a recuperare i titoli di vostro maggior gradimento. Dopo aver visto le nuove promo di Steam per iniziare al meglio la settimana, ci avviciniamo al tanto atteso weekend con una caterva di giochi Square Eni al centro di una scontistica da urlo.