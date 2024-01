Steam, volete festeggiare il capitalismo e l'economia? Ecco le migliori promo sotto i 20€

La settimana è iniziata alla grande sulle pagine di Steam: finalmente è iniziato il Festival del Capitalismo e dell'economia, con una valanga di offerte che attendono soltanto voi per essere scoperte. C'è una vasta gamma di titoli in promozione da alcuni giorni a questa parte tra cui scegliere, ma qual è il piatto forte dell'iniziativa?

O meglio, quali sono i migliori giochi in offerta su Steam sotto i 20 euro per il Festival del Capitalismo e dell'economia? La risposta non è semplice e coinvolge diverse IP: ad esempio, tra i titoli ad un prezzo ridotto troviamo Anno 1800, Cities Skylines, Jurassic World Evolution 2, X4: Foundations, Tropico 6 e tanto altro ancora. Poiché la lista è alquanto ricca di nomi, vi rimandiamo direttamente all'elenco di cui sotto.

Anno 1800 passa da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

Cities Skylines passa da 27,99 euro a 8,39 euro, con uno sconto del 70%;

Jurassic World Evolution 2 passa da 59,99 euro a 17,99 euro, con uno sconto del 70%;

X4 Foundations passa da 49,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

Chillquarium passa da 5,89 euro a 4,71 euro, con uno sconto del 20%

Tropico 6 passa da 56,97 euro a 15,91 euro, con uno sconto del 72%;

Travellers Rest passa da 14,79 euro a 11,09 euro, con uno sconto del 25%;

Mad Games Tycoon 2 passa da 20,99 euro a 15,74 euro, con uno sconto del 25%;

Drug Dealer Simulator passa da 16,79 euro a 3,02 euro, con uno sconto dell'82%;

Planet Coaster passa da 37,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 70%;

Transport Fever 2 passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

City of Gangsters passa da 28,99 euro a 6,66 euro, con uno sconto del 77%;

Di avventure in elenco ve ne sono parecchie. I saldi 2024 di Steam sono partiti proprio con il Festival del Capitalismo, ma si tratta solo dell'inizio: quali sono le sorprese che ci attenderanno nel corso dell'intera annata?