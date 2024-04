Steam, volete giocare con meno di 20 euro? Ecco cosa comprare

Su Steam continua ad esserci una vasta gamma di giochi in sconto. Le promozioni sono innumerevoli, ma come si fa a divertirsi parecchio spendendo poco? Per conoscere la risposta a questa domanda, non vi resta che proseguire nella lettura: è tempo di esplorare il negozio di Steam andando alla ricerca di giochi a meno di venti euro. Pronti? Via!

Tra i prodotti in promozione spiccano su tutti quelli del brand di Fallout, realizzato da Bethesda. La serie Amazon di Fallout è la sorpresa dell'anno e per l'occasione sono disponibili tutti i capitoli principali ad un prezzo irrisorio. In generale, però, su Steam è possibile fare affaroni spendendo meno di 20 euro. Se volete sapere come, eccovi allora l'elenco dei titoli migliori in offerta:

Fallout 4 passa da 19,99 euro a 4,99 euro; -75% sul prezzo di listino;

Fallout 76 passa da 39,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Fallout New Vegas, da 9,99 euro a 2,49 euro; sconto del 75%;

Fallout 3 Game of the Year Edition passa da 19,99 euro a 4,99 euro; -75% sul prezzo di listino;

Grand Theft Auto V passa da 54,97 euro a 18,70 euro, con uno sconto del 66%;

The Elder Scrolls Online passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Gas Station Simulator è ora disponibile a 13,65 euro, grazie al -30% sul costo di 19,50 euro;

Fallout 4 VR passa da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

Assassin's Creed Origins passa da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

System Sjock passa da 39,99 euro a 17,99 euro, con uno sconto del 75%;

Fallout Tactics Brotherhood of Steel va in sconto da 9,99 euro a 2,49 euro; -75% sul costo.

La Terra di Mezzo L'ombra della Guerra passa da 69,99 euroa 6,99 euro, con uno sconto del 90%;

Stray - da 27,99 euro a 18,47 euro; sconto totale pari al 34%.

Si conclude così la nostra selezione di avventure da recuperare ad un prezzo budget. Siete interessati a conoscere l'elenco completo? In allegato trovate un link di rimando alla pagina di Steam.