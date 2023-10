Steam VR 2.0: primo passo per uniformare l'ecosistema dei dispositivi Valve

SteamVR 2.0 è l'aggiornamento dedicato allo strumento per sperimentare contenuti in realtà virtuale su Steam attraverso un visore supportato, come ad esempio Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift o Windows Mixed Reality. L'update ha lo scopo di unificare al meglio l'ecosistema Steam a beneficio di tutti i suoi utenti.

Steam VR 2.0 consente di fruire ora della maggior parte delle funzionalità attuali di Steam e Steam Deck su SteamVR, fornendo un'esperienza più uniforme su tutti i dispositivi. Si tratta, inoltre, di un apripista che darà la possibilità di aggiungere nuove funzionalità di Steam in futuro molto più velocemente e con maggiore frequenza.

Tra le migliorie apportate con la nuova versione figura un più facile accesso alle notifiche di Steam e uno store migliorato che mette in primo piano le release VR più recenti e/o più popolari (questa estate anche lo Steam VR Fest aveva contribuito).

In più, viene aggiornata la tastiera, ora dotata di supporto per la digitazione con doppio cursore, nuove lingue, emoji e nuovi temi. È stata attuata anche un'integrazione di Steam Chat e Chat vocale.

Tenete presente, però, che per vedere le ultime funzionalità di SteamVR, è importante assicurarsi che il vostro client Steam sia correttamente aggiornato. Dopodiché, se avete voglia di tuffarvi in qualche nuovo videogioco, in VR oppure no, potete dare un'occhiata alla Capcom Halloween Sale.