Steam VR 2.0 e tante altre novità nel 2020 di Valve

Valve ha diffuso sul proprio sito ufficiale, un post che ricapitola un po' l'anno appena concluso, e che anticipa le principali novità da attendersi nel 2020 su Steam. Oltre ad aver fatto il punto sulla questione recensioni, aumentate su Steam del 300% rispetto allo scorso anno, Valve ha parlato anche di Steam VR 2.0.

Valve spiega che già con Steam VR ci sono stati oltre cento aggiornamenti beta durante l'anno appena concluso, e una dozzina di giochi, principalmente perché si è trattato di un anno in cui ci si è concentrati sulla stabilità e sulle correzioni da effettuare. Ci sono però stati miglioramenti, sia in campo audio, che per quanto riguarda le impostazioni, e soprattutto con l'aggiunta del supporto per Oculus Rift e Motion Smoothing per le GPU AMD.

L'uscita di Half-Life: Alyx a Marzo 2020 ha riacceso gli entusiasmi di tutti riguardo la VR, dato che dopo l'annuncio il visore Valve Index è andato sold out in diversi mercati.

Per quanto riguarda Steam VR 2.0 dunque è logico aspettarsi miglioramenti, e anche se Valve non ha fatto ancora completamente luce su cosa sarà effettivamente cambiato, ha annunciato di essere già al lavoro per rendere sempre più interessante l'esperienza per i giocatori.

Tra le altre novità, su Steam si potranno acquistare le colonne sonore dei giochi anche senza possedere il gioco stesso, e l'app mobile verrà rivisitata. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al post di Valve.