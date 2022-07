Steam VR Fest al via: sconti, Demo e offerte sui migliori giochi in Realtà Virtuale

In attesa di scoprire i contenuti dello Steam Next Fest di ottobre 2022, lo store Valve propone ai videogiocatori PC una nuova iniziativa, interamente dedicata al mondo della Realtà Virtuale.

Ha infatti preso ufficialmente il via lo Steam VR Fest, uno speciale festival digitale durante il quale sarà possibile usufruire di sconti e offerte sui migliori titoli VR. Presente all'appello anche una ricca selezione di Demo gratis, grazie alla quale sarà possibile testare con mano nuovi mondi immersivi. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle occasioni di risparmio più interessanti al momento disponibili:

SuperHot VR : scontato del 60%, proposto a 9,19 euro;

: scontato del 60%, proposto a 9,19 euro; The Elder Scrolls V: Skyrim VR : scontato del 67%, proposto a 19,79 euro;

: scontato del 67%, proposto a 19,79 euro; The Walking Dead: Saints & Sinners : scontato del 45%, proposto a 18,69 euro;

: scontato del 45%, proposto a 18,69 euro; Half-Life: Alyx : scontato del 50%, proposto a 24,99 euro;

: scontato del 50%, proposto a 24,99 euro; Phasmophobia : scontato del 15%, proposto a 9,85 euro;

: scontato del 15%, proposto a 9,85 euro; No Man's Sky : in attesa dell'arrivo di No Man's Sky anche su PlayStation VR 2, il gioco è scontato del 50%, proposto a 27,49 euro;

: in attesa dell'arrivo di No Man's Sky anche su PlayStation VR 2, il gioco è scontato del 50%, proposto a 27,49 euro; Into the Radius VR : scontato del 30%, proposto a 19,59 euro;

: scontato del 30%, proposto a 19,59 euro; Borderlands 2 VR : scontato del 50%, proposto a 24,99 euro;

: scontato del 50%, proposto a 24,99 euro; The Room VR: A Dark Matter : scontato del 33%, proposto a 20,09 euro;

: scontato del 33%, proposto a 20,09 euro; L.A. Noire: The VR Case Files : scontato del 50%, proposto a 14,99 euro;

: scontato del 50%, proposto a 14,99 euro; DOOM VFR: scontato del 75%, proposto a 3,74 euro;

In chiusura, segnaliamo che lo Steam VR Fest resterà attivo solamente per pochi giorni, con la chiusura del festival virtuale prevista per le ore 19:00 del prossimo lunedì 25 luglio 2022.