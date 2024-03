Steam, il weekend è foriero di sconti: ecco quali giochi recuperare a prezzi convenienti

Con l'inizio dei Capcom Publisher Sale su Steam e tutte le altre promozioni sul client Valve, ci sono sempre innumerevoli occasioni per poter videogiocare a prezzo budget. Il weekend è finalmente arrivato, e con esso è giunto il momento di accendere le proprie periferiche da gaming e recuperare nuove avventure imperdibili ad un costo conveniente.

Quali sono i migliori giochi in offerta su Steam? La risposta è: parecchi. Tra Monster Hunter World, Monster Hunter Rise, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Dead Cells, Streetfighter 6 e molti altri, i AAA più in voga sul mercato videoludico sono acquistabili a prezzi super convenienti. Siete alla ricerca di nuove IP o iterazioni dei brand di vostro maggior interesse, così da passare dei giorni all'insegna del divertimento, come con il precedente weekend grazie gli sconti sull'intero franchise di Age of Empires su Steam?

Monster Hunter World - da 29,99 euro a 9,89 euro; sconto del 67%;

Supermarket Simulator passa da 12,99 euro a 10,39 euro, con uno sconto del 20%;

Monster Hunter Rise è disponibile a 15,99 euro. Lo sconto applicato al prezzo di partenza di 39,99 euro ammonta al 60%;

Monster Hunter World Iceborne - da 39,99 euro a 14,79 euro; sconto del 63%;

Street Fighter 6 - da 59,99 euro a 39,59 euro; sconto del 34%;

Mount & Blade II Bannerlord - da 49,99 euro a 29,99 euro; sconto del 40%;

Euro Truck simulator 2 passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Dead Cells passa da 24,99 euro a 12,49 euro. Lo sconto applicato ammonta al 50%;

NBA 2K24 è ora disponibile a 9,59 euro. La diminuzione di prezzo corrisponde all'84% dei 59,99 euro di partenza;

Grand Theft Auto V passa da 77,97 euro a 23,40 euro; sconto del 70%;

Horizon Zero Dawn Complete Edition è disponibile a 12,49 euro. Lo sconto applicato al prezzo di partenza di 49,99 euro è pari al 75%;

Cult of the Lamb - da 22,99 euro a 13,79 euro; sconto del 40%;

Dying Light 2 Stau Human Reloaded Edition è in offerta da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Black Desert passa da 9,99 euro a 0,99 euro, con uno sconto del 90%.

Termina qui la breve lista di offerte disponibili su Steam per il weekend. In allegato alla notizia trovate il link di rimando alle promozioni disponibili tra le pagine del client di Valve.