Steam, è un weekend all'insegna di Age of Empires: l'intero franchise è in sconto

Su Steam è sempre tempo di nuovi sconti e questo weekend non fa alcuna eccezione: il client più popolare dell'ecosistema videoludico su PC ha accolto i saldi a tema Age of Empires su Steam, dando il via a promozioni davvero accattivanti. Siete pronti a recuperare alcuni dei capitoli dell'amatissimo gestionale targato Xbox Game Studios?

Se sì, la nuova selezione degli sconti su Steam è ciò che fa maggiormente al caso vostro. Tra la riduzione di prezzo sulla Age of Empires 25th Anniversary Collection ed i singoli capitoli che la compongono, è il momento di fare nuovi acquisti dalle pagine della piattaforma di Valve. Ecco il meglio dell'offerta in questione:

Age of Empires 25th Anniversary Collection passa da 197,87 euro a 84,63 euro, con uno sconto del 57%;

Age of Empires IV Anniversary Edition passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Age of Empires II Definitive Edition passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Age of Empires The Sultans Ascend passa da 14,99 euro a 13,49 euro, con uno sconto del 10%;

Age of Empires II Definitive Edition The Mountain Royals passa da 14,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 50%;

Age of Empires Definitive Edition passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Age of Empires II Definitive Edition Vicotrs and Vanquished passa da 12,99 euro a 11,04 euro, con uno sconto sull'acquisto anticipato pari al 15%.

Si conclude così la lista da noi selezionata su ciò che di interessante ha da offrire il client di Valve con gli sconti dedicati alla serie di Age of Empires. In calce alla notizia trovate il link di rimando alla pagina di Steam. Dopo i saldi sull'intero franchise di Doom pensati per scatenare l'inferno, è tempo di strategia in tempo reale con AoE.