Steam, un weekend all'insegna del gaming: nuove offerte con i Lunar Year Sale Bandai Namco

Ogni giorno c'è un gran divertimento dalle parti del client di Valve: su Steam sono partiti i saldi di Rockstar Games con risparmi fino l 70%, ma ora è il momento dei Lunar New Year Sale di Bandai Namco. Di cosa si tratta? Quali sono i titoli più in voga tra le fila dei giochi in promozione? Di carne sul fuoco ve n'è davvero tanta!

Neanche il tempo di contemplare quanto messo a punto con tutto il franchise di Final Fantasy in sconto su Steam che già vi è un'altra vasta gamma di prodotti acquistabili ad un prezzo ridotto. Tra i pezzi forti dei Lunar New Year Sale di Steam troviamo Armored Core VI Fires of Rubicon, Dark Souls III, Little Nightmares I & II e molto altro ancora. Siete interessati a saperne di più? Allora vi rimandiamo alla lista delle occasioni imperdibili su Steam.

Armored Core VI Fires of Rubicon passa da 59,99 euro a 41,99 euro, con uno sconto del 30%;

Dark Souls III passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Little Nightmares I & II passa da 63,93 euro a 14,13 euro, con uno sconto del 78%;

Dark Souls Remastered passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Dargon Ball Z Kakarot passa da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

Dark Souls II Scholars of the first sin passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Tales of Arise passa da 39,99 euro a 14,79 euro, con uno sconto del 63%;

Code Vein passa da 49,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto dell'85%;

Dargon Ball Xenoverse 2 passa da 49,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

Little Nightmares II passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto dell'87%;

God Eater Trilogy passa da 99,98 euro a 7,18 euro, con uno sconto del 93%.

L'elenco di giochi in offerta non finisce qui. Tramite il link in calce alla notizia potete recuperare tutto ciò che la sezione del client PC ha da offrire ai fan. I Lunar New Year Sale di Bandai Namco su Steam termineranno il 22 febbraio, perciò affrettatevi a comprare i titoli più importanti della lista.