Steam, il weekend è qui ed è tempo di sconti: ecco i migliori giochi in saldo da comprare

Per iniziare al meglio con il nuovo anno, Valve ha ufficializzato che presto darà il via ai saldi 2024 di Steam con il festival del capitalismo. Ciononostante, in quel di Steam ogni giorno è una festa, ed il noto client è ricco di giochi in saldo da recuperare per dare il via al weekend appena giunto. Quali sono i titoli da comprare in sconto?

Di nomi altisonanti ve ne sono parecchi: giusto per citarne alcuni, tra gli sconti odierni troviamo Far Cry 5, The Evil Within 2, Left 4 Dead 2, Watch Dogs 2, Portal 2 e molto altro ancora. Dopo che sono iniziati i Capcom New Year Sale tra le pagine di Steam in occasione dell'avvento del nuovo anno, Steam ha messo a punto tante promozioni per i videogiocatori. Qui di seguito ve ne riportiamo alcune:

Farcry 5 passa da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

The Evil Within 2 passa da 29,99 euro a 4,49 euro, con uno sconto dell'85%;

Watch Dogs 2 passa da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Left 4 Dead 2 passa da 9,75 euro a 0,97 euro, con uno sconto del 90%;

Riders Republic passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Collection passa da 59,99 euro a 41,99 euro, con uno sconto del 30%;

Portal 2 passa da 9,75 euro a 0,97 euro, con uno sconto del 90%;

Farcry 4 passa da 29,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Watch Dogs Legion passa da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85;

BioShock Infinite passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Isonzo passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

A Plague Tale Requiem passa da 69,99 euro a 29,39 euro, con uno sconto del 58%;

Marvel's Midnight Suns passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Tiny Tina's Wonderlands passa da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

Watch Dogs passa da 29,99 euro a 4,49 euro, con uno sconto dell'85.

Ci sono innumerevoli giochi a basso budget da recuperare su Steam, perciò vi invitiamo a recuperare l'elenco completo dalle pagine ufficiali della piattaforma digitale targata Valve per trovare il titolo perfetto che possa fare al caso proprio.