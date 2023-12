Steam Winter Sale 2023: prendete nota, un trailer svela la data d'inizio dei saldi festivi

Il momento più atteso dell'anno da tutti i giocatori PC sta per ritornare. No, non stiamo parlando semplicemente del Natale, bensì della promozione che Valve lancia ogni volta per addolcire ulteriormente l'atmosfera festiva: ci riferiamo ovviamente agli Steam Winter Sale!

Il momento è così atteso e importante da meritarsi persino un trailer confezionato ad-hoc, il quale, oltre ad anticipare alcuni dei giochi che andranno in promozione, svela le date di inizio e fine dell'evento. Prendete nota: gli Steam Winter Sale prenderanno il via alle 19:00 di giovedì 21 dicembre e proseguiranno fino allo stesso orario di giovedì 4 gennaio 2024.

Avrete dunque due settimane abbondanti per spulciare la selezione dei videogiochi in offerta e scegliere quale acquistare. A meno che non abbiate un budget illimitato (in tal caso, beati voi!), si prospettano decisioni piuttosto difficili, dal momento sono attesi sconti sulla quasi totalità del catalogo di Steam! Il trailer d'apertura anticipa la presenza di promozioni su giochi come l'inossidabile ed onnipresente The Witcher 3: Wild Hunt, BattleBit Remastered, Satisfactory, Dwarf Fortress, Pummel Party, Atomic Heart, Euro Truck Simulator 2, Starship Troopers Extermination, New World, AEW Fight Forever, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Bom Rush Cyberfunk e The Front. Il nostro consiglio è quello di aggiungere già da ora tutti i giochi di vostro interesse alla Lista dei Desideri, in modo di ritrovarli subito nel mare magnum delle offerte che vi si presenterà dinanzi il 21 dicembre.

Confermato anche il ritorno degli Steam Award, che faranno ancora una volta da corollario agli Steam Winter Sale chiedendovi di votare i migliori giochi nelle categorie Game of the Year, VR Game of the Year, Labor of Love, Better with Friends, Most Innovative Gameplay, Outstanding Story-Rich Game, Best Game You Suck At (no offense), Outstanding Visual Style, Best Soundtrack e Sit Back and Relax, oltre che nella nuova Best Game on Steam Deck.