Steam World Dig arriva su Nintendo Switch il primo febbraio

Dopo i precedenti arrivi di, Nintendo Switch si arricchirà, a partire dal primo febbraio 2018, con il debutto sulla console ibrida dell'originale

L'annuncio arriva direttamente dagli sviluppatori di Image & Form Games, che hanno dato la notizia durante un podcast di "eShop Action Committee" con Daan Koopman. Il gioco sarà disponibile per l'acquisto al costo di 9,99 euro (prezzo attivo su tutte le altre piattaforme).

SteamWorld Dig debuttò originariamente su un'altra console Nintendo, il 3DS; in seguito il titolo è arrivato anche su PC, Linux e Mac lo scorso anno, per poi approdare anche su PS4, PS Vita e Wii U nel 2014, e infine su Xbox One nel 2015. Vi rimandiamo alla nostra Recensione per tutti i dettagli aggiuntivi sul gioco.