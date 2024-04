Steam, il meglio degli Xbox Game Studios è in saldo: ecco le promo sui giochi Microsoft

Passano i giorni, ma di certo non viene meno il divertimento con le offerte su Steam. A distanza di poco tempo dall'inizio della Golden Week su Steam con i Capcom Sales, ecco che la piattaforma digitale di Valve prosegue le numerose campagne di sconti con un'altra occasione imperdibile: ad essere in saldo questa volta vi sono i giochi targati Xbox.

Molte delle IP Microsoft sono attualmente disponibili a prezzi stracciati, soprattutto per coloro che vogliono giocare su Steam con meno di 20 euro. Tuttavia, il bello degli sconti doveva ancora venire: tra i nuovi prodotti acquistabili ad un prezzo ridotto abbiamo Sea of Thieves, Grounded, Flight Simulator e tanto altro ancora. Curiosi di saperne di più? Allora ecco per voi un corposo elenco di quanto messo a punto su Steam.

Gears Triple Bundle passa da 99,97 euro a 27,17 euro, con uno sconto del 73%;

Xbox Game Studios Classic 1 - da 73,75 euro a 16,41 euro; sconto del 78%;

State of Decay Complete Edition è ora acquistabile a soli 16,26 euro, grazie al -76% sul prezzo di listino;

Xbox Game Studios Classic 2 pass da 79,95 euro a 18,07 euro, con uno sconto del 77%;

Forza Horizon 5 - da 59,99 euro a 29,99 euro; -50% sul costo di partenza;

Halo The Master Chief Collection passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Ori and the Will of the Wisps passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Age of Empires Definitive Edition è acquistabile a soli 4,99 euro (-75% sui 19,99 euro di listino);

Grounded Fully Yoked Edition - da 39,99 euro a 23,99 euro, grazie allo sconto del 40%;

Forza Motorsport passa ora da 69,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

Sea of Thieves - da 39,99 euro a 19,99 euro; sconto del 50%;

Microsoft Flight Simulator passa da 69,99 euro a 41,99 euro, grazie al -40% sul prezzo base.

C'è una vastissima gamma di giochi Xbox in promozione su Steam. Avete trovato quello che possa fare maggiormente al caso vostro?