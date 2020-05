SteamDolls Order of Chaos fonde metroidvania e steampunk su console e PC nel 2021

Con la promessa di fondere brutalità, atmosfere steampunk e una struttura da metroidvania, SteamDolls: Order of Chaos si prepara ad esordire nel corso del prossimo anno.

Il team di sviluppo di The Shady Gentleman ed il publisher Top Hat Studios hanno infatti confermato che il gioco approderà nel corso del 2021 su PlayStation 4, Xbox One, PC (via Steam) e Nintendo Switch. La software house al lavoro sul titolo, di origine franco-belga, ha inoltre confermato che molto presto SteamDolls: Order of Chaos sarà protagonista di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter.

Il metroidvania non è tuttavia completamente nuovo alla scena videoludica: un primo annuncio era infatti stato già comunicato nel corso del 2019, con la successiva pubblicazione di una prima concept demo su Steam. Direttamente in apertura a questa news, potete visionare uno dei trailer di SteamDolls: Order of Chaos attualmente disponibili.



Tra le fonti d'ispirazione per la propria futura creatura, The Shady Gentleman cita apertamente produzioni del calibro di Hollow Knight e della serie di Castlevania. SteamDolls: Order of Chaos, si promette, includerà una cupa città dalle atmosfere steampunk, in un'avventura le cui parole chiave saranno stealth, azione, sangue ed esplorazione. Il protagonista, The Whisper, sarà doppiato da David Hayter, interprete di Solid Snake.