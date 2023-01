SteamWorld Build: il 'SimCity minerario' di Thunderful si presenta in video

Gli indizi sul futuro di SteamWorld lanciati da Thunderful nei giorni scorsi si materializzano con l'annuncio ufficiale di SteamWorld Build, un gestionale cittadino che vede gli steambot edificare una fiorente metropoli mineraria nella speranza di raggiungere le stelle dissotterrando un'antica tecnologia.

Sviluppato dal team The Station, il nuovo spin-off di SteamWorld in salsa SimCity offre a tutti i fan del genere l'occasione di diventare il sindaco e architetto di una città mineraria piena di opportunità. Il nostro compito sarà quello di divertire, nutrite, intrattenere e dare a tutti gli steambot l'opportunità di vivere un'esistenza agiata.

I tunnel e le vene minerarie della gigantesca cava abbandonata che corrono sotto la superficie della città saranno pieni di risorse utili alla costruzione della propria metropoli steampunk dei sogni: scavando in profondità si potranno recuperare anche risorse preziose, oggetti speciali e manufatti di una civiltà tecnologicamente avanzata.

L'espansione dell'insediamento, ad ogni modo, non sarà affatto semplice in ragione delle esigenze crescenti degli abitanti tra edifici da costruire, incarichi da affidare e risorse da utilizzare per garantire la sopravvivenza e la prosperità dell'intera cittadinanza.

Il lancio di SteamWorld Build è previsto nel corso del 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto dando un'occhiata al video e alle immagini che trovate in calce e in cima alla notizia.