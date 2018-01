SteamWorld Dig: vediamo i primi 12 minuti di gameplay su Nintendo Switch

Ormai manca davvero poco al debutto disu. In attesa dell’uscita dell’apprezzato titolo di, osserviamo i primi 12 minuti della campagna sulla console ibrida della Grande N.

SteamWorld Dig è un metroidvania dal sapore steampunk in cui i giocatori dovranno esplorare un mondo sotterraneo ricco di tesori e segreti nei rugginosi panni di Rusty, il robot minatore protagonista dell’avventura. Il gioco sarà disponibile per l’acquisto su Nintendo Switch a partire dal primo febbraio, al prezzo di 9.99 euro. Se non avete familiarità con la produzione e volete saperne di più, vi consigliamo di dare un’occhiata alla recensione della versione 3DS o Playstation 4.