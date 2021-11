SteamWorld Headhunter annunciato: SteamWorld Dig 2 gratis per festeggiare!

Nel corso del Thunderful World Digital Showcase presentato da Mark Hamill, la compagnia ha annunciato SteamWorld Headhunter, nuovo capitolo della serie che narra le avventure di un manipolo di robot a vapore in un mondo post-apocalittico steampunk.

L'annuncio è avvenuto con un bellissimo trailer che tuttavia svela ben poco delle caratteristiche ludiche della produzione. Thunderful World ha tuttavia descritto SteamWorld Headhunters come un action/adventure cooperativo in terza persona stilizzato e colorato che, pur rimanendo fedelissimo ai canoni del franchise, lo porterà verso una nuova direzione grazie all'introduzione del 3D.

Maggiori dettagli sul nuovo gioco verranno svelati prossimamente, nel frattempo per celebrarne l'annuncio Thunderful World ha deciso di fare un bel regalo a tutti i giocatori PC offrendo SteamWorld Dig 2 gratis su Steam e GOG. Se siete interessati alla versione dello store di Valve, potete riscattarla da questa pagina cliccando su "Aggiungi al tuo account". Se invece prediligete la versione DRM-free di GOG, allora non dovete far altro che dirigervi sull'homepage dello store digitale, scorrere in basso e cliccare sul tasto "Get it Free" nel banner dedicato all'iniziativa. Indipendentemente dalla vostra scelta, il platform minerario in 2D rimarrà per sempre vostro!