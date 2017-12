SteamWorld Heist in regalo a tutti gli abbonati Twitch Prime fino al 27 dicembre

I regali di Natale per i giocatori PC sembrano non finire mai. È nuovamente arrivato il turno di, che dopo SUPERHOT (scaricabile gratuitamente fino a domani), quest'oggi offre a tutti gli abbonatianche

Il titolo sviluppato da Image & Form potrà essere ottenuto in via del tutto gratuita dagli utenti con una sottoscrizione attiva fino al 27 dicembre 2017. Tutto ciò che dovete fare è scaricare e nstallare il client proprietario di Twitch ed aggiungere il gioco alla vostra libreria. Per chi non lo sapesse, il servizio Twitch Prime (che offre, tra le altre cose, contenuti in-game gratuiti e visione dei canali senza pubblicità) è compreso all'interno dell'abbonamento ad Amazon Prime.

SteamWorld Heist è un gioco di strategia a turni caratterizzato dalla presenza di livelli generati in maniera procedurale, adatto sia ai meno esperti che ai veterani del genere. Il titolo è disponibile su PlayStation 4, PlayStation Vita, Windows, OS X, Linux, Nintendo 3DS, Nintendo Wii U e iOS. Il 28 dicembre 2017 approderà anche su Nintendo Switch con la SteamWorld Dig: Ultimate Edition, venduta a 19,99 euro e comprensiva di tutti i DLC già pubblicati in passato.