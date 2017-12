SteamWorld Heist: Ultimate Edition annunciato per Nintendo Switch, uscirà il 28 dicembre

Nella giornata di oggi,ha annunciato chesarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 28 dicembre prossimo. Questa versione del gioco sarà venduta al prezzo di 19,99 euro e includerà tutti i DLC e contenuti aggiuntivi presenti per la versione base del titolo.

SteamWorld Heist è un gioco di strategia inizialmente rilasciato da Image & Form Games su Nintendo 3DS, e poi portato su molteplici piattaforme. Il titolo si presenta accattivante anche dal punto di vista estetico, con degli scenari sci-fi a fare da sfondo alle avventure del nostro protagonista. La versione per Switch, inoltre, supporterà i controlli touch opzionali, mentre fra i DLC inclusi nella Ultimate Edition troviamo equipaggiamenti, armi, un personaggio aggiuntivo e altro ancora.

SteamWorld Heist: Ultimate Edition uscirà su Nintendo Switch il 28 dicembre. La versione base del gioco è già disponibile per 3DS, PC, PS4, PS Vita, Wii U, iOS, Mac, e Linux (tempo fa, sono state confermate le cancellazioni delle edizioni per Xbox One e Android). In testata trovate il trailer di annuncio pubblicato nelle scorse ore dagli sviluppatori.