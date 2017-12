Steamworld Heist Ultimate Edition è ora disponibile su Nintendo Switch

SteamWorld Heist: Ultimate Edition , versione che include il gioco completo e tutti i DLC e contenuti aggiuntivi pubblicati fino a oggi, è adesso disponibile per l’acquisto su Nintendo Switch al prezzo di 19,99 euro.

Per celebrare l’evento, la Grande N ha pubblicato un trailer di lancio che trovate in apertura di notizia, nel quale ci vengono mostrate alcune sequenze di gameplay accompagnate da alcuni dei commenti ricevuti della stampa videoludica internazionale. Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo ai lettori che il titolo di Image & Form è disponibile anche su PC, Playstation 4, PS Vita e Wii U. Sulle pagine di Everyeye Dario Bianchi ha premiato il gioco con un 8.5, affermando che “la cura riposta nei tanti aspetti che caratterizzano l'anima ludica di SteamWorld: Heist trasuda da ogni bullone mal fissato su di uno dei tanti robot che incrocerete sul vostro cammino, per una formula a turni che funziona e convince, ma sopratutto rapisce il giocatore con un perfetto equilibrio tra profondità ed immediatezza. […] SteamWorld: Heist si rivela un prodotto confezionato con amore e con maturità, impossibile da trascurare per gli amanti del genere o per tutti coloro che desiderano approcciare per la prima volta l'affascinante filosofia degli strategici a turni”.