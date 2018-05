Steel Rats: Tate Multimedia pubblica il primo story trailer

Tate Multimedia, software house indipendente nota principalmente per la serie di Urban Trial, ha da poco pubblicato un nuovo trailer per Steel Rats, il suo prossimo titolo action/arcade in 2.5D dal gameplay estremamente frenetico.

Ecco una panoramica del trailer fornita da Tate Multimedia:

"Edizione straordinaria da Coastal City, un'invasione aliena da parte di una misteriosa e mortale razza di Junkbots è appena cominciata. L'impavida reporter Veronica Vance è sul luogo per riportarvi i primi dettagli di come questo disastro sia cominciato e raccontarvi chi siano i membri della Steel Rats, un'eroica gang di motociclisti che fa tutto ciò che una qualsiasi brava gang di motociclisti farebbe: salvare la loro città dagli alieni. Da dove vengono questi Junkbots? Chi li ha mandati? Stanno sul serio usando un toaster come arma di distruzione di massa? Queste sono le domande che frullano nella mente della povera gente di Coastal City e solo in quest'edizione speciale del Coastal Post potrete dare una prima occhiata all'armata di invasori e vedere cosa ha portato la città alla rovina. Incontrate i pittoreschi personaggi che compongono l'impavida Steel Rats, una gang di biker che non ha altra scelta che difendere la propria città dall'orda di invasori. Osserva le loro abilità spettacolari! Ammira le loro spalline di cuoio ricoperte di spuntoni! Trattieni il respiro mentre dominano la strada a massima velocità, pronti per correre e distruggere."

L'uscita di Steel Rats è prevista per Plastation 4, Xbox One e PC nel 2018