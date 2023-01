Steel Seed: il nuovo action stealth italiano si presenta in video

Dopo aver plasmato gli universi interattivi di NERO e Close to the Sun, gli sviluppatori italiani di Storm in A Teacup presentano ufficialmente Steel Seed, un action stealth ad ambientazione sci-fi per PC e console di ultima generazione.

Il nuovo progetto della software house nostrana cala gli appassionati di avventure fantascientifica nei panni degli ultimi esseri umani sopravvissuti a una catastrofe planetaria: il compito dei giocatori sarà quello di combattere una nuova minaccia con l'aiuto delle macchine comandate da una IA che, nei secoli, ha tenuto al sicuro gli umani nel sottosuolo.

Ai microfoni di IGN.com, il Direttore Creativo Carlo Ivo Alimo Bianchi spiega che "Steel Seed è senza dubbio il nostro progetto più impegnativo, grazie al suo stratificato sistema di combattimento action/stealth e alla narrazione incredibilmente profonda ed emotiva. Sarà un viaggio epico che metterà alla prova la vostra umanità".

La commercializzazione di Steel Seed dovrebbe avvenire nel 2024 solo su piattaforme di ultima generazione, e quindi esclusivamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Date un'occhiata al trailer confezionato da Storm In A Teacup e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di NERO su PS4.