Steel Seed: atmosfere distopiche nel video gameplay dell'action stealth italiano

Durante il Future Games Show 2023, gli sviluppatori italiani di Storm in a Teacup hanno riaperto una finestra sul distopico futuro dell'action stealth Steel Seed, un progetto destinato ad approdare nei prossimi mesi su piattaforme di ultima generazione.

Dopo aver plasmato gli universi interattivi di NERO e Close to the Sun, la software house fondata e diretta da Carlo Bianchi si appresta a immergerci nelle atmosfere fantascientifiche di un'esperienza interattiva che seguirà le gesta compiute dall'androide Zoe e dal suo drone volante Koby.

Il titolo è ambientato in una gigantesca struttura gestita da intelligente artificiali ostili: il futuro oscuro e inquietante tratteggiato da Storm in a Teacup ci vedrà affrontare le macchine ribelli di una IA che, nei secoli, hanno tenuto al sicuro gli umani nel sottosuolo.

Il filmato ingame confezionato dal team italiano testimonia l'impegno profuso da Storm in a Teacup per plasmare un gameplay tanto stratificato da prevedere sessioni platform e stealth, intensi combattimenti e tanta esplorazione.

La commercializzazione dell'action stealth italiano Steel Seed è prevista nel 2024 rigorosamente in esclusiva su sistemi di ultima generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In calce e in cima alla notizia trovate il nuovo video gameplay e le ultime immagini confezionate da Storm in a Teacup nel corso del Future Games Show estivo per catapultarci in questo mondo futuristico, dategli un'occhiata e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo.