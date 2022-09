Steelrising si aggiorna: la Rivoluzione Francese coi robot prosegue con il New Game Plus

Steelrising, il soulslike ai tempi della Rivoluzione Francese, si apprestana a ricevere un importante aggiornamento. A darcene notizia sono gli stessi ragazzi degli studi Spiders con l'annuncio di un update gratuito che introdurrà il New Game Plus, delle ottimizzazioni e altre sorprese.

Dalle colonne di Reddit, gli sviluppatori francesi invitano tutti gli emuli dell'androide rivoluzionaria Aegis a prepararsi per l'arrivo di questo ricco aggiornamento che darà accesso alla modalità New Game Plus e, grazie ad essa, a un'esperienza di gioco dal tasso di sfida decisamente più elevato.

In modalità NG+, la campagna principale da vivere nella dimensione soulslike di Steelrising tornerà al punto di partenza, con missioni e progressi azzerati ma con la possibilità di mantenere il livello di Aegis, le armi e i potenziamenti sbloccati nella 'prima run' per fronteggiare nemici più arcigni.

La patch darà inoltre accesso a un completo inedito e a nuove armi esclusive per il New Game Plus, oltre a diverse varianti dei nemici che saranno anch'esse esclusive della modalità NG+ con nuove skin, armi, abilità e set di mosse.

Gli studi Spiders prevedono inoltre di apportare numerosi bilanciamenti al gameplay, specie per quanto concerne le sfide con i boss, il munizionamento reperibile nel corso dell'avventura e il danno delle granate. L'aggiornamento di Steelrising con il New Game Plus sarà disponibile dal 29 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nell'attesa di questo importante update, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Steelrising tra fonti d'ispirazione, gameplay e longevità.