Steelrising, aperti i preordini PC, PS5, Xbox Series X: Beta gratis per il Souls-like

Dopo il primo avvistamento di una Beta gratuita per Steelrising, il team di Spiders offre interessanti aggiornamenti in merito, in occasione dell'apertura dei preordini per il suo nuovo Action RPG di stampo Souls-like.

Da quest'oggi, sugli store digitali PC, PlayStation e Xbox, i giocatori possono assicurarsi una copia dell'avventura ambientata in una versione alternativa della Rivoluzione Francese. Effettuando il pre-ordine di Steelrising, gli appassionati riceveranno in omaggio il pacchetto alternativo "Maria Antonietta" per Aegis e l'accesso esclusivo alla beta del gioco, il cui inizio è in programma per il prossimo 25 agosto 2022.



Il team di Spiders ha inoltre presentato l'edizione speciale Bastille Edition. Quest'ultima includerà, oltre al gioco, anche il DLC di Steelrising "Secrets of Cagliostro". Ancora privo di una data di lancio precisa, il contenuto aggiuntivo arriverà indicativamente all'inizio di novembre. Direttamente in calce a questa news, potete trovare le prime immagini di riferimento dedicate ai contenuti delle diverse edizioni di Steelrising, Souls-like ambientato in una versione alternativa della Rivoluzione Francese.

Per tutti gli ultimi dettagli sull'Action RPG, segnaliamo il ricco provato di Steelrising firmato dal nostro Antonello "Kirito" Bello, che ha avuto la possibilità di testare il Souls-like direttamente presso gli studi parigini di Spiders. Ricordiamo infine che Steelrising sarà disponibile a partire dal prossimo 8 settembre 2022, con debutto atteso sui lidi di PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.