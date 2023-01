Steelrising: approfitta della promozione di Amazon per acquistarlo con lo sconto del 50%

Steelrising è un videogioco di ruolo d'azione sviluppato da Spiders e pubblicato da Nacon. Il gioco è stato rilasciato per PC Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S nel settembre 2022.

Steelrising è un videogioco di ruolo d'azione giocato da una prospettiva in terza persona. Man mano che il giocatore avanza nel gioco affronta i nemici, raccoglie Anima Essence per poi utilizzarla per potenziare le armi e le abilità nel gioco, l'aggiornamento del personaggio può essere effettuato solo ai checkpoint "Vestal" trovati in tutto il mondo. I punti di controllo Vestal consentono inoltre al protagonista di riposare per ripristinare la propria salute. Nel gioco è presente una "modalità Assist", che ci consente di regolare manualmente vari elementi gioco al fine di ridurne la difficoltà.

Il titolo è in offerta proprio ora in edizione PS5 al prezzo scontato di 29,99 euro, con lo sconto del 50% dal prezzo di listino, si tratta del prezzo più basso dalla sua uscita. L'edizione per Xbox Series X al momento risulta esaurita.

Clicca qui per acquistare Steelrising con lo sconto del 50% dal prezzo di listino per PS5

Antonello Bello ha recensito il gioco con un voto finale di 7.2, se non l'avete ancora letta, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione a questo link.