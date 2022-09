Steelrising: le armi di Aegis e l'approccio soulslike ai combattimenti in nuovi dettagli

Nell'atmosfera distopica della Parigi steampunk di Steelrising, i curatori del PlayStation Blog condividono tanti dettagli inediti sull'action GDR degli studi Spiders, dalle armi di Aegis alla vocazione soulslike del sistema di combattimento

Dalle colonne del PS Blog, gli sviluppatori di Steelrising spiegano di aver plasmato il combat system in funzione della strategia migliore e delle abilità da mettere a disposizione degli utenti all'interno di questa versione distorta della Rivoluzione francese.

A detta degli studi Spiders, il punto focale del sistema di combattimento di Steelrising sarà il tempismo e, con esso, lo studio delle mosse nemiche e la capacità degli utenti di adattarsi costamente all'IA degli automi impazziti al servizio di Re Luigi XVI. Similarmente al sistema di Resistenza o Stamina dei soulslike più noti, in Steelrising la barra di Surriscaldamento influenzerà il combattimento di Aegis obbligandola a ponderare con attenzione ogni mossa. Se non altro, sarà possibile raffreddare istantaneamente gli ingranaggi della protagonista, stando però attenti a non abusarne ed evitare che le sue giunture si congelino completamente nel bel mezzo di una battaglia.

Grande enfasi verrà poi data alla verticalità: Aegis potrà saltare e sorprendere i nemici utilizzando a proprio vantaggio lo scenario. La grande agilità della protagonista le consentirà di esplorare aree altrimenti inaccessibili, ad esempio compiendo dei balzi fulminei per raggiungere tetti o piattaforme sopraelevate.

Aegis potrà essere equipaggiata con 9 tipologie diverse di armi, per un totale di ben novanta varianti di armi da mischia, da media distanza e da fuoco, a cui vanno ad aggiungersi gli equipaggiamenti alchemici e le abilità da acquisire per migliorare le "capacità atletiche" della protagonista.

Tutto questo, e molto altro, ci attende per l'8 settembre con il lancio di Steelrising su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per saperne di più su questa intrigante avventura ruolistica a tinte soulslike, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Steelrising tra gameplay, longevità e ispirazioni.