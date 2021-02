Steelrising: in arrivo la fase di test per l'action GDR next gen di Spiders

A conclusione della promozione che ha coinvolto Greedfall tra i giochi PS Plus gratis di gennaio 2021, gli studi Spiders invitano tutti gli appassionati di action ruolistici a iscriversi alla prima fase di Playtest di Steelrising.

Nell'annunciare questa importante iniziativa legata al loro prossimo progetto che reinterpreterà la Rivoluzione Francese in chiave steampunk, gli sviluppatori della software house parigina aprono ufficialmente il portale da cui è possibile effettuare la registrazione per i test a porte chiuse di Steelrising.

Oltre agli immancabili accordi di non divulgazione che prevedono delle sanzioni per chi condivide delle informazioni nel corso della prova, il modulo per iscriversi al Playtest del nuovo GDR del team di Bound by Flame e The Technomancer fornisce anche delle indicazioni sull'esperienza ludica e contenutistica di quest'opera.

Nel questionario che accompagna il form per l'iscrizione ai test, gli studi Spiders chiedono infatti agli utenti se hanno già giocato ai titoli delle serie di Dark Souls e Darksiders, oppure a titoli come Greedfall, Bloodborne, Sekiro e Assassin's Creed Unity. In attesa di avere un quadro più chiaro della situazione e di ricevere ulteriori dettagli su questo interessante progetto, vi riproponiamo il video di annuncio di Steelrising mostrato dagli autori francesi durante il NACON Connect di luglio 2020 per confermarne lo sviluppo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.